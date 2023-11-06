Итоговый турнир: кто из россиян выступит на ATP Finals 2023

Ежегодный теннисный турнир среди мужчин ATP Finals 2023 состоится с 12 по 19 ноября. Соревнования завершают профессиональный сезон и пройдут в Турине на арене Pala Alpitour.

В турнире участвуют игроки и пары, показавшие лучшие результаты в текущем году. Среди восьми теннисистов, квалифицировавшихся на ATP Finals 2023, будет два россиянина: Даниил Медведев и Андрей Рублев.

27-летний Медведев занимает третье место в рейтинге ATP. В 2023 году он выиграл пять титулов ATP, всего на его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. Наивысшим достижением Даниила на турнирах серии «Большого шлема» стала победа на US Open в 2021 году.

26-летний Рублев является пятой ракеткой мира. На его счету 14 титулов ATP, 2 из которых он завоевал в текущем сезоне. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинальной стадии.

Действующим победителем Итогового турнира ATP является сербский теннисист Новак Джокович. Общий призовой фонд ATP Finals 2023 составил 15 миллионов долларов — это на 1,7% больше, чем в прошлом году. За каждую победу на групповом этапе участники будут получать по 390 тысяч долларов. Победитель же заработает 4, 801 миллиона.

Итоговый турнир ATP: даты проведения и все участники