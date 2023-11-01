Тарпищев ответил, является ли Россия сильнейшей страной в теннисе на данный момент

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об уровне нынешних отечественных теннисистов.

«2021 год был уникальным и лучшим. Мы выиграли все, что могли: золото и два серебра Олимпиады, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса. Сейчас как сравнить, если мы не играем командой? Если брать индивидуально, двое наших парней в десятке — такого нет ни в одной стране. Девочки в двадцатке — тоже результат. Сложно судить сегодня. Но то, что мы великие — однозначно!» — цитирует Тарпищева Sport24.

На данный момент в топ-10 мирового рейтинга ATP входят два россиянина. Даниил Медведев занимает 3-ю строчку, Андрей Рублев располагается на 5-й позиции.