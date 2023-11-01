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Сегодня, 19:37

Тарпищев ответил, является ли Россия сильнейшей страной в теннисе на данный момент

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением об уровне нынешних отечественных теннисистов.

«2021 год был уникальным и лучшим. Мы выиграли все, что могли: золото и два серебра Олимпиады, Кубок Билли Джин Кинг и Кубок Дэвиса. Сейчас как сравнить, если мы не играем командой? Если брать индивидуально, двое наших парней в десятке — такого нет ни в одной стране. Девочки в двадцатке — тоже результат. Сложно судить сегодня. Но то, что мы великие — однозначно!» — цитирует Тарпищева Sport24.

На данный момент в топ-10 мирового рейтинга ATP входят два россиянина. Даниил Медведев занимает 3-ю строчку, Андрей Рублев располагается на 5-й позиции.

Источник: https://sport24.ru/tennis/news-592137-tarpishchev-vyskazalsya-o-tom-yavlyayetsyali-rossiya-silneyshey-stranoy-v-tennise-na-dannyy-moment
Теннис
Шамиль Тарпищев
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