Тарпищев считает, что «Мастерс» в Париже покажет, насколько Медведев восстановился после травмы

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что турнир серии «Мастерс» в Париже покажет, насколько россиянин Даниил Медведев восстановился от травмы, полученной в начале октября.

«Хорошо, что Дане удалось избежать серьезной травмы, сейчас он восстановился. Посмотрим, как сыграет в Вене. Первый соперник ему подходит по стилю. Но показательным, насколько восстановился Медведев и насколько он в порядке, будет «Мастерс» в Париже. Он будет определяющим в этом плане», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

8 октября Медведев снялся с турнира в Астане при счете 6:4, 6:7 (6:5) из-за травмы ноги. Ранее он был вынужден взять паузу в выступлениях на полтора месяца после операции позвоночной грыжи.

В сезоне-2022 26-летний теннисист четыре раза выходил в финалы турниров и только один раз одержал победу.

26 октября теннисист сыграет на турнире в Вене. Первый матч он проведет 26 октября против грузина Николоза Басилашвили.

Турнир серии «Мастерс» в Париже пройдет с 31 октября по 6 ноября.