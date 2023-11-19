Чесноков назвал анекдотом предложение Кирьоса стать тренером Рублева

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков отреагировал на предложение австралийского теннисиста Ника Кирьоса стать ментальным тренером россиянина Андрея Рублева.

«То, что Кирьос предложил Рублеву стать ментальным тренером, — это анекдот, я над ним посмеялся. Конечно, он мог предложить свои услуги, и не только в качестве тренера, но и грузчика, водителя, менеджера, кого угодно. Он еще сам не завершил карьеру спортсмена, и мне кажется, он сам для себя еще не решил, чем он хочет дальше заниматься, поэтому не думаю, что Андрею это нужно. Действительно, Андрей порой чересчур выплескивает эмоции, но это бывает у всех теннисистов. Я считаю, что лучше их выплеснуть и продолжить играть дальше, чем держать все в себе», — цитирует Чеснокова ТАСС.

На Итоговом турнире АТР-2023 Рублев не смог выйти из группы. Многие болельщики и специалисты раскритиковали поведение россиянина на этом соревновании — в матче с испанцем Карлосом Алькарасом он в гневе разбил коленку, а во время встречи против немца Александра Зверева заявил, что ненавидит теннис.

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в мировом рейтинге. Всего на его счету 14 титулов АТР.