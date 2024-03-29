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29 марта, 16:00

Теннисист Андрей Рублев признался, что не смотрел фильм о своем тезке-иконописце

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Вторая ракетка России Андрей Рублев в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру ответил на вопрос, насколько ему интересен великий русский иконописец Андрей Рублев, живший в XIV и XV веках в Московском княжестве.

— Смотрели ли фильм Андрея Тарковского «Андрей Рублев»?

— Давно хочу посмотреть, но все никак не получается. Если честно, из-за лени не доходят руки.

— А творчеством вашего полного тезки интересуетесь?

— В детстве, когда мне рассказали, что был такой знаменитый иконописец с такими же именем и фамилией, было интересно. Какие-то иконы родители показывали, где-то что-то читал. Но уже давно такого увлечения нет.

— В музее древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева не были?

— Пока нет.

Андрей Рублев. «Хотел бы так же не выигрывать финалы, как Медведев!» Интервью Андрея Рублева

На данный момент 26-летний Рублев занимает 6-е место в рейтинге ATP, имея в своем активе 4970 очков.

23 марта россиянин уступил представителю Чехии Томашу Махачу во втором круге турнира в Майами.

Теннис
Андрей Рублев
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