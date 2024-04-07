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Сегодня, 18:57

Берреттини выиграл турнир в Марокко

Руслан Минаев
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Итальянец Маттео Берреттини выиграл грунтовый турнир серии ATP 250 в Марракеше (Марокко).

В финале он победил испанца Роберто Карбальеса Баэну в двух сетах 7:5, 6:2. Матч длился 1 час 42 минуты.

Берреттини выиграл 8-й титул ATP в карьере и первый — с июня 2022-го.

После обновления рейтинга ATP 135-я ракетка мира поднимется на 95-ю строчку. Его лучший результат — 6-е место в январе 2022-го.

Марракеш (Марокко)

Турнир ATP Grand Prix Hassan II

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Финал

Маттео Берреттини (Италия) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 7:5, 6:2

Теннис
Маттео Берреттини
0
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