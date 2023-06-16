Тиафо и Фучович сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте

Сегодня, 17:02
Американец Фрэнсис Тиафо и представитель Венгрии Мартон Фучович встретятся в полуфинале травяного турнира ATP 250 в Штутгарте.
В 1/4 финала Тиафо обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2, а Фучович оказался сильнее американца Тэйлора Фритца — 6:4, 7:5.
Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал травяного турнира ATP.
Штутгарт (Германия)
Турнир ATP BOSS OPEN
Призовой фонд 718 410 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 7:5
Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2