Тиафо и Фучович сыграют в полуфинале турнира в Штутгарте

Американец Фрэнсис Тиафо и представитель Венгрии Мартон Фучович встретятся в полуфинале травяного турнира ATP 250 в Штутгарте. В 1/4 финала Тиафо обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счетом 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2, а Фучович оказался сильнее американца Тэйлора Фритца — 6:4, 7:5. Тиафо впервые в карьере вышел в полуфинал травяного турнира ATP. Штутгарт (Германия) Турнир ATP BOSS OPEN Призовой фонд 718 410 евро Открытые корты, трава Одиночный разряд Четвертьфинал Мартон Фучович (Венгрия, Q) — Тэйлор Фритц (США, 2) — 6:4, 7:5 Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 6:7 (6:8), 7:6 (7:4), 6:2