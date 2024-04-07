Тиафо обыграл Дардери и вышел в финал турнира в Хьюстоне

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в полуфинале турнира в Хьюстоне обыграл итальянца Лучано Дардери со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 26-летнего американца 9 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6. В финале Тиафо встретится с американцем Беном Шелтоном. Хьюстон (США) Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship Призовой фонд 661 585 долларов Открытые корты, грунт Одиночный разряд Полуфинал Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 7:6 (7:2)