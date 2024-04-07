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Сегодня, 01:46

Тиафо обыграл Дардери и вышел в финал турнира в Хьюстоне

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо в полуфинале турнира в Хьюстоне обыграл итальянца Лучано Дардери со счетом 6:2, 7:6 (7:2).

Встреча продолжалась 1 час 36 минут. На счету 26-летнего американца 9 эйсов, двойная ошибка и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В финале Тиафо встретится с американцем Беном Шелтоном.

Хьюстон (США)

Турнир ATP Fayez Sarofim & Co. U.S. Men's Clay Court Championship

Призовой фонд 661 585 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Лучано Дардери (Италия) — 6:2, 7:6 (7:2)

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