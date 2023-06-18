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Сегодня, 19:02

Тиафо выиграл турнир ATP в Штутгарте

Виктория Кравченко
Фрэнсис Тиафо.
Фото Reuters
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Американский теннисист Фрэнсис Тиафо обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа на турнире ATP в Штутгарте (4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8). Встреча длилась 2 часа 9 минут.

Тиафо выполнил 13 эйсов и допустил две двойные ошибки. На счету Яна-Леннарда Штруффа 28 выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт и восемь двойных ошибок.

В рейтинге американец впервые в карьере поднялся в топ-10, выбив из него россиянина Карена Хачанова.

Штутгарт (Германия)

Турнир ATP BOSS OPEN

Призовой фонд 718 410 евро

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Финал

Фрэнсис Тиафо (США, 3) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 4:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8)

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