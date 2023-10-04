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Сегодня, 09:43

Вавринка вылетел в первом круге «мастерса» в Шанхае

Руслан Минаев
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Швейцарец Стэн Вавринка проиграл сербу Душану Лайовичу в первом круге турнира серии «мастерс» в Шанхае — 4:6, 6:7 (7:9). Матч длился 1 час 49 минут.

Соперником Лайовича во втором круге станет Таллон Грикспур (Нидерланды, 23).

Шанхай (Китай)

Турнир ATP Rolex Shanghai Masters

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Душан Лайович (Сербия) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 6:4, 7:6 (9:7)

Брэндон Накашима (США) — Бернабе Сапата Миральес (Испания) — 6:1, 7:6 (7:3)

Теннис
Стэн Вавринка
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