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Сегодня, 17:25

Виландер оценил шансы Алькараса против Надаля и Джоковича на Открытом чемпионате Франции

Алина Савинова
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о шансах испанца Карлоса Алькараса одержать победу на Открытом чемпионате Франции-2023.

«Интересно, сможет ли Алькарас продолжать делать удар за ударом на протяжении пяти сетов на грунтовом корте. Большинство правы, говоря, что одержать победу над Надалем и Джоковичем на грунтовом корте почти невозможно. Мы не видели, чтобы это делалось в прошлом, поэтому вряд ли произойдет и сейчас. Но у Алькараса есть шанс преломить эту ситуацию. Да, он может победить одного из них, если у него сложится хороший день», — приводит Tennis365 слова Виландера.

Открытый чемпионат Франции в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.

Источник: https://www.tennis365.com/french-open/former-world-no-1-pundit-carlos-alcarazs-2023-french-open/
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Рафаэль Надаль
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