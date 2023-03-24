Виландер оценил шансы Алькараса против Надаля и Джоковича на Открытом чемпионате Франции

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер высказался о шансах испанца Карлоса Алькараса одержать победу на Открытом чемпионате Франции-2023.

«Интересно, сможет ли Алькарас продолжать делать удар за ударом на протяжении пяти сетов на грунтовом корте. Большинство правы, говоря, что одержать победу над Надалем и Джоковичем на грунтовом корте почти невозможно. Мы не видели, чтобы это делалось в прошлом, поэтому вряд ли произойдет и сейчас. Но у Алькараса есть шанс преломить эту ситуацию. Да, он может победить одного из них, если у него сложится хороший день», — приводит Tennis365 слова Виландера.

Открытый чемпионат Франции в 2023 году пройдет с 28 мая по 11 июня.