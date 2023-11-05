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Сегодня, 15:26

Янчук считает, что Джокович нашел способ «обмануть» Рублева

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что первая ракетка мира серб Новак Джокович сумел разнообразными ударами «обмануть» россиянина Андрея Рублева в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже.

«Рублев диктовал условия сопернику, тот еле отбивался, но все же отбивался, не просто так он является первой ракеткой мира. У Рублева было преимущество в подаче, он подавал километров на 20 быстрее, однако эффективность была примерно одинаковой, потому что Джокович направляет мячи значительно лучше. Андрей играл шире, заставлял Джоковича бегать глубоко вправо, влево. Первый сет он уверенно выиграл за счет преимущества в темпе и силе. Во втором сете Новак изменил тактику, стал больше затягивать Рублева, давал более неудобные мячи, и в конце концов победил. В третьей партии до конца было не ясно, кто выиграет. Говоря по-простому, серб «обманул» нашего теннисиста, его разнообразная игра сбила прицел Андрея», — приводит слова Янчука ТАСС.

4 ноября Рублев уступил Джоковичу в полуфинале «мастерса» в Париже (7:5, 6:7 (3:7), 5:7). Счет в личных встречах стал 5-1 в пользу первой ракетки мира.

В финале турнира в Париже 36-летний серб сыграет с 32-летним болгарином Григором Димитровым.

Источник: https://tass.ru/sport/19207775
Теннис
Андрей Рублев
Виктор Янчук
Новак Джокович
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