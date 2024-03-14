Янчук считает, что опыт и надежность помогут Медведеву победить Руне

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы россиянина Даниила Медведева на победу в четвертьфинальном матче турнира в Индиан-Уэллсе против датчанина Хольгера Руне.

«Руне играет очень быстро, он обладает взрывной скоростью, но у нашего теннисиста больше опыта и надежности, что должно помочь ему переиграть Руне. Даниил остро действует слева и справа, давит на своих соперников, и они вынуждены идти на риск против него, что влечет за собой ошибки. Я думаю, что Медведев обыграет Руне», — приводит ТАСС слова Янчука.

В 1/8 финала турнира Медведев в двух сетах обыграл болгарина Григора Димитрова (6:4, 6:4). Матч между россиянином и Руне пройдет 15 марта.

В прошлом году Медведев дошел до финала «мастерса» в Индиан-Уэллсе, где уступил испанцу Карлосу Алькарасу.