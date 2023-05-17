Ханфманн — о победе над Рублевым: «Он больше не пугает меня. Я могу обыгрывать таких парней»

Немецкий теннисист Янник Ханфманн прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублевым в 1/8 финала «мастерса» в Риме.

«Это прекрасное чувство — выходить на корт против такого игрока, как Рублев, и он больше не пугает меня. Раньше я бы сказал: «Вау, хорошо, я не знаю, как я смогу с ним играть», но теперь я знаю, что могу обыгрывать таких парней. Я достаточно взрослый, чтобы видеть, что я могу делать на корте, особенно на грунте, и я чувствую себя опасным против любого соперника», — приводит слова Ханфманна сайт ATP.

В матче 1/4 финала турнира 31-летний Ханфманн сыграет с еще одним представителем России — Даниилом Медведевым.