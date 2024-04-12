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Сегодня, 16:56

Синнер стал полуфиналистом турнира в Монте-Карло, обыграв Руне

Янник Синнер.
Фото Global Look Press
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Итальянский теннисист Янник Синнер одержал победу над представителем Дании Хольгером Руне в четвертьфинальном матче турнира в Монте-Карло — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Игра продолжалась 2 часа 42 минуты. На счету 22-летнего Синнера 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 8. Его соперник оформил 6 эйсов, допустил 6 двойных и не реализовал ни одного брейка из 2.

В полуфинале соревнований Синнер сыграет с греком Стефаносом Циципасом, ранее победившим россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:2).

Монте-Карло (Монако)
Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters
Призовой фонд 5 950 575 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 2) — Хольгер Руне (Дания, 7) — 6:4, 6:7 (6:8), 6:3

Теннис
Хольгер Руне
Янник Синнер
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