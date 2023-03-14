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Сегодня, 19:12

Синнер: «Матч с Вавринкой будет сложным, он очень уверен в себе после нескольких побед»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал выход в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе, где сыграет с швейцарцем Стэном Вавринкой.

В третьем круге Синнер обыграл француза Адриана Маннарино.

«Я могу собой гордиться, потому что смог сохранить терпение, что было крайне важно. Маннарино очень силен и хитер. Он левша, поэтому его удары отличаются от остальных. Я рад, что прошел дальше, теперь надо еще прибавить. Что касается Вавринки, то мы хорошо знаем друг друга и лично, и в плане тенниса. Уверен, что матч будет сложным. Он здорово играет и очень уверен в себе после нескольких хороших побед. К тому же ему нравятся местные условия», — приводит слова Синнера пресс-служба ATP.

Теннис
Стэн Вавринка
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