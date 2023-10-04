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Сегодня, 07:28

Синнер — о матче с Медведевым: «Постараюсь кое-что изменить в своей игре. Надеюсь, это сработает»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как планирует обыграть россиянина Даниила Медведева в финале турнира ATP 500 в Пекине. Счет в личных встречах 6-0 в пользу Медведева.

«Я никогда не выигрывал у него. Для меня это еще одна прекрасная возможность показать свой лучший теннис, постараюсь кое-что изменить. Надеюсь, что это сработает. Если нет, то, надеюсь, у меня будет еще возможность сразиться с ним. Я очень сосредоточен на матче и надеюсь, что он пройдет хорошо», — приводит слова Синнера The Tennis Letter.

Финальный матч турнира между Синнером и Медведевым пройдет в среду, 4 октября. Время начала игры — не ранее 14:30 по московскому времени.

Даниил Медведев. Медведев заблистал в Пекине. Россиянин стильно вышел в финал, обыграв принципиального соперника

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер
0
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