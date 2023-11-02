Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 15:50

Зверев назвал чушью судебное решение о его нападении на бывшую девушку

Игнат Заздравин
Корреспондент
Александр Зверев.
Фото USA Today Sports
Telegram Дзен

Немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на судебное решение по делу о нападении спортсмена на его бывшую девушку Бренду Патеа.

«Я буду оспаривать. Это полная чушь. Любому человеку, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понятно, что к чему.Больше не буду ничего комментировать, потому что нужно следовать процедуре», — цитирует Зверева The Times.

31 октября стало известно, что прокуратура Берлина выдвинула теннисисту обвинения в нанесении побоев бывшей девушке. Берлинский суд оштрафовал спортсмена на 450 тысяч евро.

В июле 2023 года Зверев отвергал обвинения в нанесении телесных повреждений Патеа.

В марте 2021 года у пары родилась дочь Майла. Летом сообщалось, что спортсмен встречается с моделью и актрисой Софией Томаллой.

В 2020 году теннисиста обвиняла в домашнем насилии его экс-девушка Ольга Шарыпова. Он тогда также отвергал все обвинения.

Теннис
Александр Зверев (теннис)
0
Читайте также
Железный Майк, Хартли, головорезы из «Витязя». 50 самых важных канадцев в истории нашего хоккея
Тутберидзе — о победах Щербаковой над Косторной и Трусовой: «Для меня это месть»
Глава Дагестана ответил на комментарий Нурмагомедова о погромщиках
Киев потребовал у Анкары объяснений из-за участия Ялты на форуме в Турции
Помогавшую спасти кошку из машины в Москве девушку задержали
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Париже