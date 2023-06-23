Зверев обыграл Харри и сыграет с Бубликом в полуфинале турнира в Галле

Сегодня, 16:55
Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл чилийца Николаса Харри в четвертьфинале турнира ATP 500 в Галле.
Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 57 минут.
22-я ракетка мира Зверев 12 раз подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. На счету 28-й ракетки мира Харри 6 эйсов, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 4.
В полуфинале турнир Зверев сыграет с Александром Бубликом (Казахстан). Счет в личных встречах 2-1 в пользу казахстанского спортсмена.
Галле (Германия)
Турнир ATP Terra Wortmann Open
Призовой фонд 2 195 175 евро
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Александр Зверев (Германия, 9) — Николас Харри (Чили) — 7:5, 6:3