Зверев расписался на футболке Рублеву после победы на «мастерсе» в Риме

Российский теннисист Андрей Рублев опубликовал в соцсетях видео с немцем Александром Зверевым.

Россиянин попросил пятую ракетку мира оставить автограф на футболке после победы немецкого спортсмена в турнире в Риме.

В финале «мастерса» Зверев одержал победу над представителем Чили Николасом Харри со счетом 6:4, 7:5.

27-летний Зверев завоевал 24-й титул в карьере (22-й — в турнирах одиночного разряда). После победы в Риме он сместит россиянина Даниила Медведева с четвертой строчки мирового рейтинга.