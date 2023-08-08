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Сегодня, 15:30

История Александра Бублика: как россиянин стал играть за Казахстан

Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото Reuters
Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото USA Today Sports
Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото Global Look Press
Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото USA Today Sports
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Биография и достижения в карьере теннисиста.

Александр Бублик
Дата рождения: 17 июня 1997 года
Место рождения: Гатчина, Россия
Рост: 1,96 м
Вид спорта: теннис

Биография Александра Бублика

Александр Бублик является казахстанским теннисистом. Он родился 17 июня 1997 года в Ленинградской области в городе Гатчине. Его рост — 196 см, вес — 82 кг. Рабочая рука спортсмена — правая, а слева у него двуручный хват.

В Казахстане имеет статус первой ракетки страны. 31 июля 2023 года он добился наивысшего места в рейтинге ATP и поднялся на 25-ю строчку.

Детские годы и юность

Спортивная семья

Александр родился в семье спортсменов в Гатчине. Его отец — Станислав Геннадьевич Бублик. Мужчина тренирует юных теннисистов вместе с супругой и мамой Александра — Натальей Анатольевной. Маленький мальчик в двухлетнем возрасте впервые очутился на теннисном корте, где его папа проводил тренировку для спортшколы.

Дедушка будущего теннисиста Геннадий Бублик занимался баскетболом и выступал за харьковский «Металлист». Крестный отец Александра работал баскетбольным тренером. Отсюда в биографии Бублика-младшего появилась любовь к виду спорта на паркете. Александр любил баскетбол и теннис, однако в школе сделал выбор в пользу ракетки. По словам Бублика, он чувствует себя больше одиночкой, чем командным игроком.

Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото Global Look Press

Карьера в теннисе

Александр Бублик в юниорских соревнованиях

Во время юниорской карьеры Бублик представлял Россию и входил в топ-20 лучших теннисистов мира. Александр выступал на всех турнирах «Большого шлема». В 2014 году он дошел до 1/4 финала турнира US Open. Через год остановился на стадии четвертьфинала Australian Open. В 2015 году также принял участие в Уимблдоне и в Открытом чемпионате Франции.

Александр Бублик во взрослых соревнованиях

Впервые Бублик громко заявил о себе во взрослых турнирах на «Кубке Кремля» 2016 в Москве. Тогда еще российский теннисист дошел до четвертьфинала турнира, где проиграл испанцу Пабло Карреньо-Бусте (4:6, 6:2, 6:7). Ранее в квалификации «Кубка Кремля» Александр прошел россиян Андрея Рублева и Константина Кравчука. В 1/8 финала Бублик неожиданно победил испанца Роберто Баутиста Агута (6:2, 7:5). Уроженец Ленинградской области закончил сезон на 205-м месте рейтинга ATP.

В январе 2017 года Бублик впервые выступил на турнире «Большого шлема». Спортсмен пробился на Australian Open через квалификацию и дошел до второго раунда, уступив Малику Джазири из Туниса (2:6, 3:6, 5:7). В феврале выиграл первый «челленджер» в мексиканском Морелосе. В финале Александр выиграл у чилийца Николаса Джарри (6:4, 7:6). В августе стал победителем «челленджера» в американском Аптосе. Казахстанский теннисист завершил год на 117-м месте рейтинга.

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С конца апреля по июль 2018 года Бублик потерпел семь поражений подряд. В августе и сентябре спортсмен прошел до полуфинала на «челленджерах» в корейском Кванчжу и китайском Чжанцзяган. В ноябре Александр выиграл свой третий «челленджер» в словацкой Братиславе.

В феврале 2019 года выиграл четвертый «челленджер» в карьере в венгерском Будапеште. Через месяц Бублик стал лучшим на «челленджере» во французском городе По. В апреле стал победителем шестого «челленджера» в карьере — в мексиканском Монтеррее. На US Open-2019 Бублик дошел до третьего раунда, проиграв испанцу Пабло Андухару (4:6, 3:6, 2:6).

В 2020 году Бублик вместе с Михаилом Кукушкиным из Казахстана дошел до полуфинала парного турнира Australian Open, уступив Раджив Раму и Джо Солсбери (6:4, 3:6, 4:6). Спустя год Бублик с еще одним соотечественником и экс-россиянином Андреем Голубевым вышел в финал парного разряда Открытого чемпионата Франции.

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На летних Олимпийских играх 2020 в Токио (Япония) Бублик потерпел поражения в стартовых матчах в одиночном и парном разрядах.

6 февраля 2022 года Бублик одолел немца Александра Зверева (6:4, 6:3) в финальной игре соревнований в Монпелье. Казахстанский представитель вписал свое имя в историю и завоевал свой первый титул в турнирах ATP.

25 июня 2023 года Бублик выиграл второй титул в карьере. В финале травяного турнира в немецком Халле Александр обыграл Рублева (6:3, 3:6, 6:3). Факт из биографии: спортсмены давно знакомы с юных лет, как и другие выпускники российской школы тенниса.

Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото USA Today Sports

Смена гражданства

В ноябре 2016 года Бублик сменил российское спортивное гражданство на казахстанское. И этот факт биографии спортсменка — известная история. По словам теннисиста, в Федерации тенниса России (ФТР) до него никому не было дела. Одна из причин перехода — финансирование. Александр также отметил, что остался по духу петербуржцем и иногда приезжает в родной город Гатчину.

«Россия мне не помогала, — говорил Бублик в интервью «Ленте.ру». — К сожалению, представители федерации никак не способствовали моему прогрессу, не давали финансирования, когда оно требовалось. На одном из турниров ко мне подошел человек. Отвечая на его вопрос, я посетовал на пассивную деятельность ФТР. Он тогда сказал: «О'кей, я понял». Спустя два дня мне позвонили из Федерации тенниса Казахстана».

Осенью 2022 года Бублик рассказал об особенной связи с Казахстаном, хотя внутри ощущает себя русским. Александр гордится тем, что представляет Казахстан на мировой арене.

Теннисист Александр Бублик.
Александр Бублик.
Фото USA Today Sports

Поведение на корте

В обычной жизни Бублик ведет себя спокойно, однако на корте часто бывает очень эмоциональным: громко матерится на русском языке и ломает ракетки.

В 2020 году на турнире в Монпелье Александр мощно выругался после поражения в первом сете матча против швейцарца Генри Лааксонена. «Ненавижу теннис, — сказал Бублик по ходу тай-брейка. — Всей душой ненавижу. Самый... вид спорта. Каждый день, когда им занимаюсь, ненавижу».

Весной 2021 года на турнире в Роттердаме Бублик после второго сета с американцем Томми Полом (7:6, 3:6, 1:6) нецензурно высказался о теннисе: «Нет, ничего... Спорт для... Для совершенно... недалеких. Не пойму, что происходит на корте. Просто... Один обыгрывает другого... Потом еще какая-то ерунда происходит».

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После поражения в Дубае от итальянца Янника Синнера Бублик на эмоциях заявил, что через год готов закончить с теннисом: «У меня настроение, что поругаться охота. Я... не понимаю, что делать. Уже смешно, потому что это одно и то же — турнир за турниром. Согласен? Чел просто не играет первый сет, а потом начинает бегать. Я не понимаю. На самом деле уже становится смешно. Я думаю, через год я вообще... забью на это все. Бороду в зеленый цвет покрашу. Это реально забавно».

Сколько зарабатывает Александр Бублик?

По данным официального сайта ATP на 31 июля 2023 года, общая сумма заработанных призовых Бублика составляет 5 493 761 доллар.

Достижения Александра Бублика

  • 2017 год — победитель «челленджера» в Морелосе
  • 2017 — победитель «челленджера» в Аптосе
  • 2018 — победитель «челленджера» в Братиславе
  • 2019 — победитель «челленджера» в Будапеште
  • 2019 — победитель «челленджера» в По
  • 2019 — победитель «челленджера» в Монтеррее
  • 2022 — победитель турнира ATP в Монпелье
  • 2023 — победитель турнира ATP в Халле

Александр Бублик: личная жизнь и увлечения

Бублик женат. Теннисист не раскрывает имя своей супруги, так как не хочет демонстрировать личную жизнь на всеобщее обозрение. В августе 2022 года Александр стал отцом. У него родился сын по имени Василий.

В мае 2023 года Бублик вместе с женой посетил 76-й Каннский кинофестиваль.

Бублик набил себе несколько татуировок. Обе посвящены цитатам американского рэпера Эминема. На первой написано «Ты меня не сломаешь, а сделаешь только сильнее», на второй — «Всегда быть лидером, а не последователем».

Спортсмен называет своим хобби баскетбол и настольный теннис. Александр играет в пинг-понг с партнерами по сборной Казахстана и другими людьми.

У Бублика есть приятель — австралийский теннисист Ник Кирьос.

Соцсети спортсмена

Страница Александра Бублика в «Википедии»

Официальный сайт Бублика

Профиль в Instagram *: Alexander Bublik (@bublik)

* Компания Meta, которой принадлежит Instagram, признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

баскетбол
Теннис
Сборная России по теннису
Александр Бублик
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