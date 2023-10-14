Рублев победил друга в Шанхае. Российский теннисист сыграет в финале китайского «мастерса»

Андрей справился с Григором Димитровым и сразится за титул с Хубертом Хуркачем.

Шанхай, Китай. «Мастерс». Полуфиналы

Андрей Рублев (Россия, 5) — Григор Димитров (Болгария, 16) — 7:6 (9:7), 6:3

Хуберт Хуркач (Польша, 16) — Себастьян Корда (США, 26) — 6:3, 6:4

Россиянин Андрей Рублев продолжает блистать на теннисном «мастерсе» в Шанхае. В полуфинале Рублев в двух партиях победил болгарина Григора Димитрова и вышел во второй в сезоне и четвертый в карьере финал на «мастерсах». За титул, а также за наивысшее место в рейтинге ATP и гарантированную путевку на итоговый турнир Андрей сразится с поляком Хубертом Хуркачем.

Марафонский первый сет

Удивительно, как заиграл Рублев на этой неделе! После US Open он выглядел не лучшим образом на Кубке Лейвера, а в Пекине уступил французу Уго Умберу в матче за выход в четвертьфинал. Но при этом не унывал — говорил, что на тренировках сейчас показывает классный теннис, просто надо реализовать этот потенциал непосредственно в матчах. И в Шанхае это пока удается на максимуме — в пяти встречах россиянин не проиграл ни сета, а ведь соперники у него были отнюдь не слабенькие — французы Кантен Алис, Адриан Маннарино и Умбер, американец Томми Пол и в полуфинале Димитров. Последний, кстати, на этом турнире выбил не кого-нибудь, а испанца Карлоса Алькараса.

Фото AFP

Перед полуфиналом скромный Рублев традиционно не стал заявлять о желании победить любой ценой. Он отметил игру Григора, назвал его своим хорошим другом. «Надеюсь, мы покажем отличный теннис, а зрители получат удовольствие. Просто желаю нам обоим всего наилучшего», — сказал россиянин.

Что ж, зрители наверняка удовольствие от тенниса и борьбы получили. Особенно в первом сете, который продолжался, казалось, целую вечность — более часа и 15 минут. Рублев вполне логично «грузил» Димитрову под лево, поскольку одноручный бэкхенд болгарина не так хорош. Неудивительно, что Григор старался забегать под удар справа, но при этом, само собой, рисковал — переводы по линии от россиянина периодически заставали его врасплох.

Даешь второй «мастерс»!

Тем не менее Димитров в первой половине сета выглядел ничуть не хуже оппонента. А при 3:2 в его пользу болгарин заработал тройной брейк-пойнт. Правда, Рублев, несмотря на периодические выплески негативных эмоций, в критической ситуации сумел спасти свою подачу, хотя у Григора в этом гейме был и четвертый брейк-пойнт.

Затем равная борьба продолжилась. Мало того, при 5:5 соперники обменялись-таки брейками, после чего провели затяжной и нервный тай-брейк. Россиянин почти все время вел на нем в счете — 4:2, 5:3... Но в концовке упустил преимущество, не реализовав при 6:5 сетбол на приеме. После чего уже Димитров заработал сетбол, однако его Андрей отыграл эйсом. А затем взял еще два розыгрыша, а с ними и сет.

Григор Димитров. Фото AFP

Радость от трудовой победы в партии вскоре омрачилась неудачным дебютом в сете № 2 — Рублев сразу же позволил Григору повести 2:0. Вот только затем заиграл более стабильно и агрессивно, взяв четыре гейма подряд! Пожалуй, именно этот отрезок и решил судьбу полуфинала — вскоре россиянин подавал на матч, поставив точку эйсом.

Таким образом, он вышел в четвертый финал «мастерса» в карьере. В трех предыдущих попытках Андрей дважды проигрывал — греку Стефаносу Циципасу в Монте-Карло и Александру Звереву из Германии в Цинциннати в 2021-м, затем в апреле 2023-го победил в Монте-Карло в решающем матче датчанина Хольгера Руне. Теперь же за титул он поспорит с Хуркачем.

«Против Хуби всегда очень тяжело играть. Своей игрой он может задавить любого — за счет подачи, за счет мощных ударов. Я должен хорошо восстановиться и завтра действовать как можно лучше», — высказался Рублев. По личным встречам счет у Хуркача и Рублева пока равный 2:2, причем два последних матча (в 2022-м) выиграл как раз Андрей. Добавим, что в случае победы Рублев впервые в карьере станет четвертой ракеткой мира и заранее отберется на итоговый турнир в Турин.