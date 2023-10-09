Рублев заставил соперника страдать. Россиянин пока великолепен на китайском «мастерсе»

Андрей отдал всего три гейма Адриану Маннарино и единственный из россиян вышел в четвертый круг.

Шанхай, Китай. «Мастерс»

Третий круг

Андрей Рублев (Россия, 5) — Адриан Маннарино (Франция, 31) — 6:3, 6:0

Григор Димитров (Болгария, 18) — Карен Хачанов (Россия, 13) — 7:6, 6:4

Себастьян Корда (США, 26) — Даниил Медведев (Россия, 2) — 7:6 (10:8), 6:2

Бен Шелтон (США, 19) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 6:3, 6:4

Успешные выступления российских теннисистов на турнирах в Китае рискуют прерваться на «мастерсе» в Шанхае. По крайней мере, участники трех финалов в Чжухае, Чэнду и Пекине соответственно Карен Хачанов, Роман Сафиуллин и Даниил Медведев не сумели пройти барьер третьего круга. Но надежда остается — из наших соотечественников в четвертый круг вышел Андрей Рублев, давненько не радовавший топ-результатами. Но, судя по игре Рублева в Шанхае, его теннисное возрождение вполне возможно. К тому же турнирная сетка для Андрея не кажется непроходимой.

Медведев отправился отдыхать

Действительно, от наших теннисистов после их подвигов в последние две недели в Шанхае ждали многого. Прежде всего, от Медведева, показавшего очень качественный теннис в Пекине. Да и не стоило забывать, что Даниил выиграл предыдущий шанхайский «мастерс». Пусть это случилось уже в далеком 2019 году (затем на три сезона из-за пандемии Китай был закрыт для теннисных турниров), но все же.

Вот только все позитивные прогнозы по выступлению Медведева разрушил Себастьян Корда из США. Хотя звоночки были и до матча. Во-первых, Даниил раскритиковал покрытие в Шанхае, назвав его слишком медленным, хотя раньше оно было одним из самых быстрых. Во-вторых, американский теннисист, напомним, выбил Даниила на Australian Open-2023, так что победный опыт в матчах с первой ракеткой России у него имелся. Теперь же Корда вновь выиграл, причем в двух партиях. В первой россиянин упустил три сетбола, уступив на тай-брейке, а во второй выглядел расстроенным и раздраженным. Сломал ракетку, ругался, но... Ничего не помогло.

«В раннем вылете хорошо то, что появляется время для восстановления Дальше планирую сыграть в Вене (турнир начнется 23 октября — прим. «СЭ»), так что у меня будет время на отдых, а потом я вернусь к тренировкам. Надеюсь быть на 100 процентов свежим на трех последних турнирах в сезоне», — к пресс-конференции Медведев успокоился. Помимо Вены он, само собой, имел в виду «мастерс» в Париже и итоговый турнир ATP.

Не смогли пройти третий круг и Хачанов с Сафиуллиным. Причем если Карен смотрелся по игре в целом слабее болгарина Григора Димитрова, то Сафиуллин до середины второго сета смотрелся в матче с американцем Беном Шелтоном очень здорово. Но затем Роман, кругом ранее выбивший Александра Зверева из Германии, внезапно «просел», проиграл из-за двойных свою подачу, не реализовал брейк-пойнты, отдал партию, а затем провалил и дебют третьего сета. Тем не менее, эти три недели в Китае Сафиуллин может однозначно занести себя в актив.

Нереальный Рублев

Рублев до «мастерса» в Шанхае был главным неудачником китайской серии из россиян. Вернее, и серии-то у него особой не было — после неудачной игры на Кубке Лейвера он выиграл в Пекине у британца Кэмерона Норри, после чего уступил французу Уго Умберу. К счастью, к «мастерсу» ему удалось наладить игру и обыграть двух французов подряд. Сперва в двух сета Кантена Алиса, а затем также в двух партиях Адриана Маннарино. Причем Маннарино находится сейчас в прекрасной форме, он подошел к матчу с Рублевым с серией из девяти побед подряд, в том числе с титулом в Астане, где в финале он, кстати, обыграл Корду.

Однако на сей раз неортодоксальная игра Маннарино, два года назад побеждавшего Рублева на Кубке Кремля, не помогла французу даже завязать более-менее равную борьбу. И все благодаря совершенно фантастической игре Андрея. Рублев действовал в фирменной атакующей манере, при этом практически не промахивался, штампуя виннерс за виннерсом. В стартовом сете он сразу же повел с брейком, но затем на пути к выигрышу партии вынужден был в двух геймах отыгрывать брейк-пойнты. А во втором сете россиянин и вовсе играл образцово, заставив соперника страдать от безысходности — у россиянина «залетало» в корт все. «Прости, друг, я сегодня играл нереально», — с улыбкой сообщил Андрей сопернику при рукопожатии у сетки. Теперь, главное, продолжить в том же духе — в матче за выход в четвертьфинал Рублев встретится с Томми Полом из США.