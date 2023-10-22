Карацев сломал ракетку и проиграл финал в Токио. Все решил один неудачный гейм

Благодаря японскому успеху Бен Шелтон дебютирует в топ-15.

Japan Open Tennis Championships

Токио, ATP 500

Финал

Бен Шелтон (США) — Аслан Карацев (Россия) — 7:5, 6:1

Аслан Карацев не смог взять первый титул с января прошлого года. В Токио 30-летний россиянин провел практически идеальный турнир, выбив из борьбы четвертого и шестого «сеяных» — Алекса де Минаура и Фрэнсиса Тиафо соответственно, но в финале не смог справиться с восходящей звездой ATP-тура Беном Шелтоном. Ключевым эпизодом решающего матча в столице Японии стал 11-й гейм первого сета, в котором Аслан позволил сопернику сделать брейк с первого же брейк-пойнта. Вторая партия стала «избиением», эмоциональные силы Карацева подошли к концу. Впрочем, в любом случае он может занести этот турнир себе в актив. В понедельник, 23 октября, он поднимется сразу на 13 строчек рейтинга, вернувшись в топ-40. Шелтон же прибавит пять позиций рейтинга и станет 14-й ракеткой мира.

Есть реванш

После возвращения к тренеру Егору Яцыку результаты уроженца Владикавказа вновь пошли в гору. В прошлом году после ухода от белорусского специалиста Аслан выпал из топ-100. В этом у теннисиста, конечно, нет супердостижений 2021 года, но прогресс в игре точно наметился. Карацев вновь стал уверенно выходить к сетке, заметно добавил в стрессоустойчивости и проценте первой подачи. В мае на «мастерсе» в Мадриде россиянин добрался до полуфинала, где не смог дожать Яна-Леннарда Штруффа, затем прошел квалификацию «Ролан Гаррос», но во втором круге попал на 12-го «сеяного» Тиафо, которому проиграл в напряженном матче из четырех партий.

Фото AFP

Затем в игре Аслана наступил спад. Его удалось прервать на US Open, где Карацев прошел Иржи Легечку и Роберто Карбальес Баэна. В третьем круге он проиграл будущему полуфиналисту Бену Шелтону. После этого можно отметить полуфинал ATP 250 в Чжухае около месяца назад. Перед стартом турнира в столице Японии Карацев занимал 50-е место в рейтинге, что позволило ему избежать игр в квалификации. И порадовать поклонников своего таланта новыми подвигами.

В четырех проведенных на турнире матчах Аслан не проиграл ни одного сета. Причем соперники были более чем серьезные. На старте россиянин взял реванш у Тиафо, которому в этом году проигрывал не только в Париже, но и в Вашингтоне. Затем последовала победа над восходящей звездой китайского тенниса Чжан Чжичжэнем, кругом ранее выбившим победителя «мастерса» в Шанхае поляка Хуберта Хуркача. Следом Карацев уверенно одолел теннисиста топ-15 Де Минаура, а в полуфинале встретился с местной сенсацией Синтаро Мочизуки. 20-летний теннисист из Поднебесной не входил в топ-200, но на домашнем турнире совершил феноменальный прорыв, обыграв, в частности, первого «сеяного» Тейлора Фрица. Вот только против Карацева на пике формы японец ничего поделать не мог.

В финале Аслану достался другой игрок, который не попал в число «сеяных». Шелтон впервые в карьере добрался до решающего матча на уровне ATP. Причем Бен сотворил пару сенсаций. В четвертьфинале переиграл пятого «сеяного» Томми Пола, а в полуфинале безнадежно уступал другому соотечественнику Маркосу Гирону. Шелтон проиграл первый сет и «горел» во втором 2:5 с двумя брейками. Но все равно нашел путь к победе. Так что взять еще один важный реванш Карацеву было очень непросто.

Аслан Карацев и Бен Шелтон. Фото Reuters

Отец и сын

Хотя свои шансы на итоговый успех он имел. В первом же гейме на подаче Бена Аслан заработал брейк-пойнт, но не использовал его (1:1). Затем соперники сверхуверенно удерживали свои подачи, и следующий брейк-пойнт был заработан только в 11-м гейме. До этого Карацев играл с позиции силы, а процент первой подачи приближался к 90%, но в самый ответственный момент козырь россиянина перестал работать. При 15:15 он сделал двойную ошибку, а затем попал в сетку из довольно простой позиции (30:40). Шелтон получил свой первый шанс и тут же им воспользовался (6:5).

Бен вышел подавать на сет и повел 30:0, но Карацев круто ответил, сравняв счет. Однако зацепиться за партию американец все-таки не позволил. Две великолепные подачи, и первый сет остался за Шелтоном.

Эта ситуация сильно надломила россиянина. Во второй партии он не был похож сам на себя. Допускал невынужденные ошибки, перестал мощно подавать. В итоге Бен сделал ранний брейк, а затем и еще один (4:1). Причем в пятом гейме Карацев повел 40:0, но умудрился проиграть сопернику шесть розыгрышей подряд. На «ровно», когда американец вышел вперед, Аслан окончательно расклеился, жестко сломав ракетку о корт. После этого матч можно было не продолжать.

Таким образом, 21-летний Шелтон выиграл первый титул ATP в карьере. Бен и его отец Брайан — четвертые отец и сын в Открытой эре, которые выигрывали одиночные титулы на уровне тура. По итогам недели американец обновит лучший рейтинг, став 14-м. Карацев поднимется на 37-е место. С такой классной игрой у Аслана высокие шансы попытаться закончить год в топ-30. После Токио Аслан возвращается в Европу, где ему предстоит сыграть в Вене. Соперником по первому кругу Vienna Open будет хорват Борна Гойо.