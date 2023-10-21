Карацев возродился в Токио. Россиянин вышел в свой первый почти за два года финал турнира ATP

Аслан в титульном матче встретится с восходящей звездой из США.

ATP 500 в Токио. Полуфиналы

Аслан Карацев (Россия) — Синтаро Мочизуки (Япония) — 6:3, 6:4

Бен Шелтон (США) — Маркос Гирон (США) — 6:7 (2:7), 7:6 (7:5), 6:4

Аслан Карацев — один из самых загадочных теннисистов ATP-тура. Он внезапно заблистал в 2021-м, затем в прошлом году ушел в глубокую тень, из которой начал выбираться только ближе к середине нынешнего сезона. А на этой неделе на турнире ATP 500 в Токио россиянин внезапно снова заиграл в тот теннис, который помогал ему обыгрывать серба Новака Джоковича и соотечественника Даниила Медведева. Благодаря чему вышел в финал на уровне ATP впервые с января 2022-го. В матче за титул он сыграет с восходящей звездой из США Беном Шелтоном.

Игра на топ-уровне

Карацев на пике карьеры поднимался даже на 14-е место в рейтинге, у него в активе есть три титула (в 2021-м в Дубае и на «Кубке Кремля», в январе 2022-го — в Сиднее), а также полуфинал Открытого чемпионата Австралии-2021. Кроме того, серебро Олимпиады в Токио в миксте с Еленой Весниной и победа над Джоковичем на домашнем для того турнире в Белграде все в том же позапрошлом сезоне. Карацев демонстрировал просто феноменальный атакующий теннис, вот только уже к концу 2021-го запал Аслана начал иссякать. Возможно, из-за психологической усталости — он казался измотанным игрой в режиме нон-стоп и повышенным вниманием к своей персоне.

Так что за резким взлетом последовало резкое падение за пределы топ-100, которое удалось остановить только на «мастерсе» в Мадриде минувшей весной, когда Карацев из квалификации дошел до полуфинала, попутно обыграв Медведева и австралийца Алекса Де Минаура. С тех пор он прибавил по сравнению с 2022-м, но все же до былых стабильно высоких результатов недотягивал — можно отметить, пожалуй, только третий круг US Open и полуфинал ATP 250 в Чжухае около месяца назад. Как бы то ни было, перед стартом турнира в столице Японии Карацев занимал 50-е место в рейтинге, что позволило ему в Токио избежать игр в квалификации. И порадовать поклонников своего таланта новыми подвигами.

В четырех проведенных на турнире матчах Аслан не проиграл ни одного сета. Причем соперники были более чем серьезные. На старте россиянин разобрался с американцем Фрэнсисом Тиафо, совсем недавно входившим в топ-10, — 6:3, 7:6. Затем последовала победа (6:3, 6:4) над восходящей звездой китайского тенниса Чжан Чжичжэнем, кругом ранее выбившим победителя «мастерса» в Шанхае поляка Хуберта Хуркача. Следом Карацев уверенно одолел теннисиста топ-15 Де Минаура (6:3, 6:2), а в полуфинале встретился с местной сенсацией. 20-летний Синтаро Мочизуки не входил в топ-200, но на домашнем турнире совершил феноменальный прорыв, обыграв, в частности, американца Тейлора Фрица. Вот только против Карацева на пике формы японец ничего поделать не мог, пусть и очень старался.

Синтаро Мочизуки. Фото AFP

Реванш за US Open ?

Аслан на нынешнем турнире радует тем, что активно выигрывает розыгрыши чаще, чем совершает невынужденные ошибки. К тому же россиянин очень неплохо действует у сетки. Да и вообще демонстрирует достаточно простую и вместе с тем основательную атакующую игру. В дебюте встречи с Мочизуки он мог повести 2:0, упустив двойной брейк-пойнт. А затем и сам позволил сопернику заработать брейк-пойнт. Отыграть его удалось эйсом, затем последовала еще одна просто хорошая подача и снова эйс. При 3:2 в его пользу на подаче японца стало 30:40, и тут в Токио начался дождь. К счастью, на стадионе есть крыша — и менее чем через полчаса встреча возобновилась. Аслан на сей раз шанс не упустил, роскошно принял и сделал брейк. А вскоре уже спокойно подавал на первый сет.

Сюжет второй партии был в целом схож. Вновь брейк в середине сета (только в пятом, а не в шестом гейме), вновь достаточно спокойная, на классе, победа в сете. А заодно и в матче. «Я просто старался выполнять свой план на игру и не обращать внимания на публику. Что мне и удалось», — отметил россиянин.

Аслан Карацев. Фото Reuters

Для Карацева предстоящий финал будет пятым в карьере, причем пока он выиграл три титульных матча из четырех. Правда, соперник не из простых. Именно Шелтон обыграл Аслана недавно в третьем круге US Open, дойдя на том турнире до полуфинала. При этом Бен никогда прежде еще не играл в финалах на уровне ATP. И в Токио, казалось, у него также не получится добраться до решающего матча — в полуфинале против соотечественника Маркоса Гирона он проиграл первый сет и уступал во втором 2:5 с двумя брейками. Но все равно нашел путь к победе. Так что просто Карацеву точно не будет.