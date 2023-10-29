Медведев проиграл битву титанов Синнеру. В Вене был сыгран один из лучших матчей сезона

Турнир ATP Erste Bank Open в Вене (Австрия)
Финал
Янник Синнер (Италия, 2) — Даниил Медведев (Россия, 1) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:3
Даниил Медведев за три часа проиграл финал в Вене Яннику Синнеру. Первый и второй «сеяные» турнира выдали великолепный матч, который по драматургии можно сравнить с решающим матчем в Цинциннати, когда Новак Джокович оказался сильнее Карлоса Алькараса. Теперь счет их личного противостояния — 6:2 в пользу россиянина. Синнер выиграл два последних матча — несколько недель назад победил в финале в Пекине.
Медведев проводит едва ли не лучший сезон в карьере. Да, ни один из турниров «Большого шлема» в этом году Даниилу не покорился (финал US Open и полуфинал Уимблдона), зато в активе теннисиста уже пять трофеев, включая два «мастерса». Это рекорд. До этого россиянин брал по четыре титула на уровне ATP в 2019 и 2021 годах. Также благодаря успешному выступлению в Вене он обновил личный рекорд по победам в сезоне (64). Защищая титул в столице Австрии, Медведев прошел сильных оппонентов: восходящую звезду французского тенниса Артюра Фиса (6:4, 6:2), экс третью ракетку мира Григора Димитрова (3:6, 6:2, 6:4), своего соотечественника и друга Карена Хачанова (6:3, 3:6, 6:3) и переживающего игровой кризис Стефаноса Циципаса (6:4, 7:6).
Соперником Медведева по финалу уже в четвертый раз в этом сезоне стал Янник Синнер. Итальянец проигрывал россиянину в Роттердаме и в Майами, зато буквально несколько недель назад взял реванш в Пекине. Янник, как и Даниил, находится в отличной форме, что еще раз доказал своей игрой в Вене. В статусе второго «сеяного» Синнер не проиграл ни одного сета Бену Шелтону (7:6, 7:5), Лоренцо Сонего (6:2, 6:4), Фрэнсису Тиафо (6:3, 6:3) и Андрею Рублеву (7:5, 7:6). Хотя Андрей и имел все шансы на русское дерби в финале. Не смог подать на сет при счете 5:3 в стартовой партии, а во второй вел 4:2 на тай-брейке, упустил преимущество, а при 5:6 отдал сет и матч самым обидным образом — двойной ошибкой.
Синнер в этом сезоне выиграл три трофея (Монпелье, Торонто и Пекин) и все на харде. И на этом покрытии Синнер просто великолепен: 40 побед в 51 матче за последний год. Впрочем, и для Даниила это любимое покрытие. К тому же он еще никогда не выигрывал один турнир дважды. В Австрии Медведев имел хорошие шансы сломать эту тенденцию. «Честно, меня это совершенно не парит, наоборот, прикольно, что 20 титулов в 20 разных городах, но никакого желания эту статистику сохранять, — признался Даниил перед полуфиналом. — То есть если есть возможность, как здесь в Вене, постараюсь защитить титул и, скажем так, больше не говорить об этой статистике».
Впрочем, первый сет не подарил поклонникам Медведева позитивных эмоций. Хотя все складывалось для него почти идеально. В третьем гейме он взял свою подачу под ноль, а в четвертом реализовал первый же брейк-пойнт (3:1). Правда, Янник тут же сделал обратный брейк. Причем выиграв все четыре розыгрыша. После этого соперники сверхуверенно брали свои подачи, но в 12-м гейме итальянец был близок к краху. Даниил заработал сетбол, но итальянец отыграл его эйсом, а затем и сохранил равновесие.
Таким образом, как и три недели назад, дело вновь дошло до тай-брейка. В Пекине Синнер дважды выиграл их с одинаковым счетом 7:2. В этот раз Даниил повел 4:2, но не смог удержать мини-брейк (4:4). В тот момент у итальянца прорезалась подача. Раз за разом он делал эйсы, Даниил же выигрывал свои очки в сложнейшей борьбе. Тем не менее Медведев заработал еще один сетбол (7:6), но Синнер отыграл его очередной подачей навылет. А следом заработал свой второй сетбол и реализовал его смелым выходом к сетке.
Надо отдать должное Даниилу — после такой неудачи он сумел прийти в себя. Смотрелся лучше в обменах ударами на задней линии, а также ему удавались классные обводки, когда Янник выходил к сетке. В третьем гейме Даниил заработал три брейк-пойнта, но Синнер все-таки отстоял свою подачу. Однако уже в следующем гейме на подаче итальянца Даниил все-таки оформил второй брейк в этом матче, показав сумасшедшую защиту и заставив соперника ошибиться у сетки. Затем Даниил сделал то, что не удалось в первом сете, мгновенно закрепив преимущество в пяти розыгрышах (4:2).
Даниил включился на полную. Заработал еще два брейк-пойнта, которые Синнер отыграл практически идентичными смэшами. Но на «ровно» Даниил вырвал еще один брейк, заставив своего тренера Жиля Сервара вскочить со своего места. Впрочем, с первого раза Даниил не подал на сет. Зато сделал это со второго. Было видно, что он нервничал. Не подавал первым мячом, но Синнер помог невынужденными ошибками.
В третьем сете оба игрока демонстрировали сумасшедшую волю к победе. Как следствие — первые четыре гейма доходили до «ровно». Особенно затяжным получился четвертый гейм, который продолжался 19 минут (в нем было 32 розыгрыша!). У Янника было сразу девять брейк-пойнтов. Восемь из них Даниил героически отыграл, а затем, выйдя вперед, неожиданно сделал двойную ошибку. С девятого брейк-пойнта итальянец все-таки дожал соперника. Казалось, взяв ключевой гейм (3:1)... но тут же без шансов проиграл свою подачу Даниилу (3:2).
Но радоваться было рано. Синнер здорово принял, а потом Даниил помог двойной ошибкой (0:30). Вскоре Янник заработал два брейк-пойнта и вновь повел с брейком (4:2). Даниил захромал, а в седьмом гейме проиграл эпичный розыгрыш у сетки. После этого Янник уже не упустил свои возможности, выиграв мощным эйсом (5:2). В восьмом гейме Медведев повел 40:0, но позволил Синнеру выиграть четыре мяча подряд. Первый матчбол россиянин отыграл, а на своей подаче Янник занервничал.
А вот Даниил сохранял спокойствие и при очень крутой игре заработал два брейк-пойнта. Это был огромный шанс, чтобы зацепиться за решающую партию, но Синнер в такой момент решился на укороченный. Это позволило отыграть один брейк-пойнт, а затем включилась и подача. Вскоре Янник заработал второй матчбол и, к большому сожалению для российских любителей тенниса, его реализовал.
Это был суперматч. Даниил сделал все что мог, но итальянец выглядел буквально непробиваемой стеной. Он второй раз подряд обыграл Медведева и взял 10-й титул в карьере. Итальянец заслужил столь продолжительных аплодисментов в свой адрес и теперь переезжает в Париж в отличном настроении.
«Янник играл великолепно в финале, доставал все мячи, — признался на церемонии награждения Медведев. — Ты заканчиваешь год очень круто, на огромном подъеме. Мои поздравления тебе и твоей команде. Я же хочу сказать спасибо своей команде, передать привет жене и поблагодарить всех болельщиков, кто смотрел наш матч. Надеюсь, вам было интересно. Мне нравится в Вене. Это чудесный город, чудесный турнир, который всегда организован на высоком уровне. Надеюсь, что вернусь сюда и еще смогу выиграть титул».