Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 19:30

Русский характер в Мадриде! Андреева вынесла именитую чешку, Рублев отыгрался в безнадежной ситуации

Мирра Андреева вышла в четвертый круг «мастерса» в Мадриде
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Наши теннисисты творят подвиги на «тысячнике» в столице Испании.

Madrid Open
Мужчины. 1/16 финала
Андрей Рублев (Россия, 7) — Алехандро Давидович Фокина (Испания, 27) — 7:6 (12:10), 6:4

Женщины. 1/16 финала
Дарья Касаткина (Россия, 10) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 20) — 7:6 (7:5), 7:5
Мирра Андреева (Россия) — Маркета Вондроушова (Чехия, 7) — 7:5, 6:1

Грунтовый сезон в преддверии «Ролан Гаррос» в самом разгаре, и пока у россиян в Мадриде даже получается. Потеряли Романа Сафиуллина в первом раунде, но у мужчин до 1/16 финала дошли Даниил Медведев, Карен Хачанов, даже Павел Котов (которому предстоит выдержать экзамен Янником Синнером). Среди россиянок остались только Дарья Касаткина и Мирра Андреева. Рублев первым добрался до стадии 1/8.

Волевой тай-брейк

Счет 2:0 по сетам не должен обманывать — Андрей выдержал тяжелейший прессинг от хозяина корта Давидовича Фокина. Первую партию забирать должен был именно испанец с русскими корнями. Но россиянин проявил характер, сумел направить энергию в нужное русло, а не на разбрасывание ракеток. По ходу тай-брейка Рублев отыгрался сначала с убийственного счета 0:5, а затем ушел с нескольких сетболов. В итоге Алехандро сломался и проиграл партию двойной ошибкой.

Правда, без эмоций и разборок с судьей не обошлось. Но сегодня это сработало на пользу Андрею. В решающих моментах дрогнул как раз Давидович Фокина. Хотя играл он интересно, смущал нашего теннисиста укороченными, варьировал удары. На Рублева в основном работали подача и форхенд.

Андрей Рублев. Рублев и Андреева выиграли важные матчи в Мадриде. Справились с ветром и нервами

Но в принципе в матче, где есть счет вроде 7:6 и 6:4, часто реальное значение имеют несколько ключевых розыгрышей. Например, при счете 4:4 во второй партии очень важный гейм на своей подаче испанец уступил после нескольких дискуссионных моментов. Сначала Андрей спорил с арбитром в первом же розыгрыше гейма. Линейный зафиксировал аут, судья изменил решение, но андалусиец попал в сетку. Судья постановил переиграть очко, а не отдать Рублеву, так как выкрик «аут» в его интерпретации повлиял на Алехандро. А на брейк-пойнте испанец поверил, что мяч после удара соперника летит в аут, — но тут за россиянина вступился повтор, и судьбу матча, по сути, решили миллиметры.

Рублев показал характер, который так хочется видеть от него на постоянной основе именно в формате удачных розыгрышей, а не истерик, — и теперь в 1/8 финала сыграет с нидерландцем Грикспором.

Андреева продолжает уничтожать

Мирра в свои 17 лет уже побила несколько юниорских рекордов, и теперь, такое ощущение, для нее самой уже придумывают рекорды. Чего стоит формулировка: 16-летняя россиянка стала рекордсменкой по количеству побед на турнирах серии WTA 1000 (c 2009-го, когда формат был представлен) до наступления 17 лет — семь побед. А до этого было, мол, шесть.

Чуть позже на мадридский корт вышла она — и буквально уничтожила действующую чемпионку Уимблдона и вице-чемпионку «Ролан Гаррос» Маркету Вондроушову. Разнос начался с первых геймов — Мирра повела 3:0, причем одна из подач чешки была взята под ноль.

Дальше произошел классический эпизод из женского тенниса: Маркета совершила камбэк и сравняла счет — 4:4, но в решающий момент ей помешали невынужденные ошибки (в итоге Мирра вытащила 7:5). А вот во второй партии Вондроушова просто выпала. Возможно, сказался бракоразводный процесс с мужем — хотя еще недавно они мило улыбались друг другу на Уимблдоне. Но время бежит быстро — и для чешки оно пролетело быстро во втором сете, где она отдала игру со счетом 1:6. Классная, активная игра в атаке от нашей юной звездочки, которую теперь стоит бояться либо итальянке Паолини, либо француженке Гарсиа. Обе по плечу, а вот затем в сетке грозит белоруска Арина Соболенко. Дарья Касаткина в русском дерби с Анастасией Павлюченковой вырвала путевку в 1/8 финала и вышла на Юлию Путинцеву из Казахстана.

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Андрей Рублев
Дарья Касаткина
Мирра Андреева
Обсудить
Читайте также
Витя Кравченко рассказал о дружбе с Василием Уткиным
Олимпийская чемпионка Боброва родила второго ребенка
Американец из Мытищ убил сестру и помогал полицейским в ее поисках
«Не надо из Ислама делать непобедимого супергероя». Арман Царукян — о бое с Махачевым, самых дорогих подарках и противостоянии с Конором
СМИ нашли в декларациях Иванова дом площадью 1,5 тыс. кв. м и раритетный ЗиС
В Госдуме назвали помешательством коллаж посла Литвы с Крымским мостом
Популярное видео
Гребенкин уезжает в «Торонто», Билялов остается в «Ак Барсе»
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
Заварухину подарили новый контракт в «Автомобилисте»
«Колорадо» — «Виннипег»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА-1946 выиграл Кубок Харламова
«Айлендерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
Гребенкин: «Отъезд в «Торонто»? Скоро все узнаете, принял решение»
Гомоляко: «Набокову помог секретный ингредиент»
Разин: чемпионство «Магнитки», Набоков, Саратов, «Автомобилист»
«Мы чемпионы!» Триумф «Магнитки», речь Разина, раздевалка «Металлурга»
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Торонто» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
ЦСКА ждет перестройка
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вашингтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Локомотив» уступает в финальной серии «Металлургу» 0-3
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Медведев заставил соперника аплодировать. Россиянин начал «мастерс» в Мадриде с трудной победы