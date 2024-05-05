Циципас и Бадоса не протянули вместе и года. Распад звездной пары

Теннисисты решили остаться друзьями, хотя совсем недавно были без ума друг от друга.

Паула Бадоса объявила о расставании со Стефаносом Циципасом. Об отношениях испанки и грека стало известно в июне 2023-го. «После долгих размышлений и всех тех моментов, которые пережиты вместе, мы со Стефаносом разошлись на дружеской ноте. Наш путь был полон любви и опыта. И мы как друзья, которые невероятно друг друга уважают, приняли решение идти дальше своими дорогами. Мы благодарны за поддержку друзьям, семье и всем, кто был частью нашей истории. Мы открываем новую главу жизни и желаем друг другу только самого лучшего. Мы просим уважать нашу частную жизнь и благодарим за ваше понимание», — написала Паула в своих социальных сетях. Стефанос пока никак не прокомментировал это событие.

Родственные души

Летом прошлого года Циципас и Бадоса подтвердили свой роман и даже завели совместный аккаунт под забавным названием «Цицидоса». Их тандем стал одним из самых ярких в мире тенниса, ведь оба — достаточно известные спортсмены. Он — первый грек, вошедший в топ-10 мирового рейтинга (и закрепившись там), она — бывшая вторая ракетка мира, которую по таланту сравнивали с Марией Шараповой.

До отношений с Паулой Стефанос около полутора лет был без пары (по крайней мере не афишировал отношения). В 2021 году спортсмен расстался со своей девушкой Теодорой Петалас — партнеры жили в разных городах, что было серьезным испытанием для них. В итоге грек решил сконцентрироваться исключительно на теннисе. Ради Бадосы двукратный чемпион «мастерса» в Монте-Карло решил изменить этому принципу.

Стефанос Циципас. Фото Reuters

«Мы не только пара, мы родственные души, — говорил Циципас в интервью Bild в середине июня прошлого года. — Думаю, именно так нас стоит называть. Очень сложно найти свою вторую половинку. Если вы спросите Паулу, она скажет то же самое. Забавно, как устроен мир. В своей жизни я встречал много женщин, но никогда не чувствовал такого влечения, не видел столько красоты и так сильно не интересовался какой-либо женщиной. Я сказал об этом Пауле, и она сказала, что это взаимно. Я был очень счастлив это услышать. Мы на одной волне, это духовная связь. Мы хорошо ладим, дарим друг другу хорошее настроение. Редко удается подобное испытать. Когда ты постоянно путешествуешь, то очень в этом нуждаешься. Ты думаешь, что найдешь счастье где-то на другом конце света, но иногда оно прямо перед тобой».

Бадоса до Циципаса состояла в отношениях с кубинским актером и моделью Хуаном Бетанкуром. Еще в начале 2023 года у них было много совместных фотографий, но потом все их удалили. Видимо, тогда испанка встретила грека.

«Я всегда следила за Стефаносом, потому что мне нравился стиль его игры, но еще мне нравилось, как он выглядит — он очень привлекательный мужчина, — рассказывала Паула. — И когда я слушала его интервью, он мне казался очень интересным. Но мы никогда не общались. Когда мы начали разговаривать, я обнаружила, что он потрясающий человек с потрясающей душой. Я этого не ожидала, но, когда узнала его поближе, я очень удивилась. Сейчас я очень рада, что мы вместе. Он меня точно удивил. Он застенчивый, но я тоже. Поначалу отношения двигались медленно. Но когда мы почувствовали связь, она была очень сильной. У нас похожие характеры. К счастью, он сделал первый шаг, потому что я не знаю, смогла бы я».

Ребята проводили почти все свободное время вместе, постоянно попадая на страницы глянца и таблоидов, а однажды даже поучаствовали в полуобнаженной фотосессии для известного фотографа Радки Лейтмериц. Также периодически они проводили совместные теннисные тренировки. Например, перед супертурниром в Монреале-2023.

«Недавно у нас была возможность потренироваться, и мне очень это нравится. У нас отличные тренировки, — сказал Циципас на пресс-конференции. — И, честно говоря, я даже не против, если она меня обыграет. Я хочу, чтобы она меня обыграла. Это значит, что она прибавляет, а я хочу, чтобы она построила невероятную карьеру и стала первой ракеткой мира. А главная моя мечта — чтобы мы сделали это вместе. Если однажды мы вместе станем первыми, думаю, я смогу сказать, что исполнил свое заветное желание в теннисе: не просто добился этого сам, а сделал это вместе с человеком, который будет рядом до конца жизни».

Паула Бадоса и Стефанос Циципас. Фото Getty Images

Противоположности

Паула и Стефанос стали самой звездной теннисной парой современности. По масштабу их роман, пожалуй, можно было сравнить с отношениями Марии Шараповой и Григора Димитрова. А вот что про их связь в интервью «СЭ» говорила Юлия Сальникова, известная в прошлом советская теннисистка, дочь знаменитого футболиста Сергея Сальникова и мама теннисиста Стефаноса Циципаса.

— Вы видите взросление Степы, переоценку с его стороны каких-то поступков?

— Да, какое-то взросление произошло. У него произошли события в жизни, которых раньше не было. Степа сейчас не одинок, встречается с Паулой Бадосой. Они довольны, счастливы.

— Как вы смотрите на отношения, не отвлекают ли они от игры? Чисто теннисная пара элитного уровня, пусть и не Андре Агасси со Штеффи Граф, — не такое частое явление.

— Вот представьте — работаете вы журналистом три-пять лет. Занимаетесь любимым делом — но никакой личной жизни. И вдруг встречаете прекрасную девушку и понимаете, что ничто не имеет такого значения, как необходимость находиться рядом с этим человеком. Кто-то спрашивает вас об опубликованном сегодня материале, а вы в этот момент думаете: «Да какой материал, какая журналистика? Мне надо сегодня с ней встретиться, иначе день пройдет впустую!» Это то, что Степа в последнее время переживает. Только время ответит на вопрос, насколько правильно они друг друга выбрали. Я бы никогда не стала его отговаривать и тем более запрещать, чтобы он лишил себя личного счастья в угоду теннису.

— Насколько плотно вы с испанской теннисисткой общаетесь?

— У нас с ней прекрасные отношения! Думаю, Паула очень близка мне по характеру. Может, это одна из причин, почему Степа к Пауле так привязан. Ему понятен ее характер. Она абсолютно не поддается никакому гнету, она легкий и свободный человек. Говорит то, что думает, и это важно. У Паулы нет никаких двойных смыслов, а ограничения — только по этическим параметрам. Она может говорить на любую тему, начиная с того, что было на завтрак, и заканчивая молнией на сапогах ее мамы. Настолько раскрепощенный в жизни человек! Полный экстраверт и в этом противоположность Степе.

Видимо, настолько разные темпераменты не позволили паре построить прочные отношения. Испанские СМИ несколько раз писали о предстоящей свадьбе возлюбленных, но до этого так и не дошло. Посмотрим, как расставание повлияет на карьеры обоих игроков.

Стефанос в этом году смог выиграть «мастерс» в Монте-Карло и дойти до финала турнира в Барселоне. В Мадриде Циципас, «сеянный» под шестым номером, неожиданно уступил Тьягу Монтейру во втором круге. Лучший результат Бадосы в текущем сезоне — выход в 1/8 финала Штутгарта. В Мадриде она вылетела в первом круге от соотечественницы Джессики Бусас Манейро.