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Кубок Дэвиса

Сегодня, 14:15

Чесноков: «Организаторам Кубка Дэвиса нужно брать пример с WTL и вернуть российских теннисистов»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков заявил, что организаторам Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг стоит взять пример с устроителей Мировой теннисной лиги (WTL).

«Здорово, что организаторы собрали такую команду. Конечно, нельзя сравнивать этот турнир с Кубком Дэвиса или Кубком Билли Джин Кинг, но, с другой стороны, без россиян эти турниры тоже в значительной степени теряют интерес. Мне кажется, что их организаторам нужно брать пример с Мировой теннисной лиги и вернуть наших спортсменов. Как показывает практика, никому участие россиян в крупных турнирах не вредит», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Выставочный турнир Мировая теннисная лига состоялся с 21 по 24 декабря в Абу-Даби. Победителем соревнований стала команда «Орлы», за которую выступали россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев, Мирра Андреева и американка Софья Кенин.

Источник: https://tass.ru/sport/19628931
Теннис
Андрей Чесноков
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