Кубок Дэвиса оказался в тупике. Как спасти легендарный турнир?

Звезды тенниса дружно критикуют формат, требуя вернуться в прошлое.

В Кубке Дэвиса определились все участники финальной части, которая состоится в конце ноября в испанской Малаге. По иронии судьбы среди участников плей-офф не будет сборной Испании, не прошедшей отбор. Но и без этого очередной провал турнира в нынешнем формате очевиден практически всем. В последние дни во время матчей в группе многие звезды жестко прошлись по инициатору реформ испанскому футболисту Жерару Пике, его инвестиционной группе Kosmos и Международной федерации тенниса (ITF), уже успевшим расторгнуть контракт. Будущее Кубка Дэвиса в тумане, и, похоже, спасти его можно только радикальным способом — возвращением в прошлое.

Что-то пошло не так

Напомним, Кубок Дэвиса проводится с 1900 года. Этот командный турнир давно приобрел репутацию одного из самых важных турниров в истории тенниса — швейцарец Роджер Федерер, серб Новак Джокович, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и другие гордятся наличием трофея в своих богатых призовых коллекциях. Всегда матчи игрались дома или на выезде за три дня — четыре одиночные встречи и одна парная. Причем все встречи обязательно проходили «из пяти сетов», то есть до трех побед в партиях.

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Но летом 2018-го ITF и Kosmos решили усовершенствовать «устаревший», как они были уверены, формат. Матчи с сезона-2019 стали проходить в трехсетовом формате (до выигрыша двух партий), а вместо пяти игр все решали три — две одиночки и пара. Причем, что особенно важно, финальная часть Кубка Дэвиса с участием сначала 18, а затем 16 команд проходила компактно. Либо сразу в одном месте, как в 2019-м и 2021-м (тогда, кстати, трофей завоевали россияне во главе с Даниилом Медведевым и Андреем Рублевым), либо сперва в группах в четырех разных локациях с финалом в Малаге, как в 2022-м и 2023-м. То есть очарование домашних и выездных матчей кануло в Лету, а адекватно заменить эту теннисную командную ауру не удалось.

Мало того, из-за финансовых разногласий ITF и Kosmos в начале этого года расторгли 25-летнее соглашение. Таким образом, Кубок Дэвиса оказался у разбитого корыта — игроки недовольны, зрителей мало, да еще и с деньгами большой вопрос.

Надо отдать теннисистам должное — многие еще сразу после радикальных изменений критиковали новый формат, пророча закат Кубка Дэвиса. Во время группового этапа финальной части-2023, которая состоялась в британском Манчестере, хорватском Сплите, испанской Валенсии и итальянской Болонье, критики стало еще больше. Особенно возмущались участники группы в Манчестере, где аншлаги были только на матчах британцев, а остальные встречи проходили, можно сказать, в камерной обстановке.

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Четырехлетняя катастрофа

Победитель трех турниров «Большого шлема» и обладатель Кубка Дэвиса швейцарец Стэн Вавринка опубликовал в социальных сетях фото пустых трибун с матча Франция — Швейцария, подписав, в частности: «Спасибо Жерару Пике и ITF». В ответ Пике заявил, что уже не работает с ITF, посоветовав адресовать все вопросы к Международной федерации тенниса, чем еще больше разозлил теннисного ветерана. «После неудачного дня на корте у меня по крайней мере появился повод посмеяться! Было бы здорово разобраться, почему 25-летний контракт разорвали через пять лет, если в прошлом году был такой успех», — продолжил в соцсетях Вавринка.

Не менее жесток был австралиец Ллейтон Хьюитт, экс-первая ракетка мира, двукратный обладатель Кубка Дэвиса, а ныне капитан сборной Австралии. Хотя австралийцы и прошли в финальную часть, Хьюитт был категоричен: «Мы видели, что произошло. Предполагалось, что это будет длиться 25 лет, а обернулось четырехлетней катастрофой». При этом Ллейтон призвал избавиться «от людей наверху» (видимо, речь о руководителях ITF, инициировавших столь неудачные реформы) и вновь выступил за возвращение к прежнему, столь любимому игроками и зрителями формату. По его словам, не только домашние, но и выездные матчи были крайне запоминающимися, пусть 15-20 тысяч человек на трибунах болели не за, а против, что сильно сплачивало команду.

Британцу Маррею вроде как на поддержку публики в Манчестере жаловаться не приходилось — на матчах хозяев были полные трибуны. Но он расстраивался за коллег-теннисистов из других стран. «Я был членом совета игроков ATP, когда начинали обсуждать этот формат, и никто его не поддержал. Нам ответили, что примут это во внимание, а буквально через два дня объявили, что формат меняется», — вспомнил Энди, добавив, что от неудачных изменений надо отказаться.

Джокович, судя по всему, полного возврата в прошлое не хочет, но и он понимает — Кубок Дэвиса в тупике. «Я не поддерживаю критику Пике, потому что это не его вина. ITF — организация, которая допустила смену формата и принимала окончательное решение. Пике пришел со своей компанией и сделал ставку на теннис. Если кого и надо критиковать, то только ITF. Формат нуждался в изменениях, но произошло так, что мы бросились из одной крайности в другую», — приводит его слова Marca. Кстати, в четвертьфинале Сербия Джоковича и Великобритания Маррея встретятся между собой, другие пары составили Канада — Финляндия, Чехия — Австралия и Италия — Нидерланды. Вот только крайне маловероятно, что в Испании эти, а также полуфинальные и финальные встречи соберут аншлаги. Похоже, ITF все же придется признать нынешний эксперимент неудачным.