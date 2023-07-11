16-летняя Мирра Андреева планирует сыграть на US Open-2023

Российская теннисистка Мирра Андреева поделилась своими планами после Уимблдона-2023.

«После этого турнира я, конечно, возьму несколько дней отпуска, чтобы просто отдохнуть и не играть в теннис. Несколько дней я точно не хочу играть в теннис. После этого я вернусь на грунт и буду играть в Лозанне, в турнире WTA 250. После этого, думаю, сыграю на US Open», — сказала Андреева на пресс-конференции.

На Уимблдоне 16-летняя россиянка дошла до 1/8 финала турнира. На этой стадии она проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. В четвертьфинале турнира Кис сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

Турнир в Лозанне пройдет с 24 по 30 июля. Основная сетка US Open начнется 28 августа, а завершится турнир 10 сентября.