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Сегодня, 10:16

16-летняя Андреева рассказала, на что потратит призовые с Уимблдона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как планирует потратить призовые с Уимблдона-2023.

Сообщалось, что 16-летняя спортсменка заработала 207 тысяч фунтов (24,096 миллиона рублей) призовых в турнире.

«У меня нет никаких планов. Пока все деньги идут моим родителям, а они решают, что делать с ними. Большая часть пойдет на теннис, на билеты, на оплату тренеров, на все, что нужно для тренировок. Может быть, куплю что-нибудь себе, но пока не знаю (улыбается)», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В матче 1/8 финала Уимблдона Андреева проиграла американке Мэдисон Кис со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. В четвертьфинале турнира Кис сыграет с Ариной Соболенко (Белоруссия).

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Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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