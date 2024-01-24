Зверев выбил Алькараса и сыграет с Медведевым в полуфинале Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев обыграл испанца Карлоса Алькараса в четвертьфинале Australian Open-2024. Матч завершился со счетом 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4.

Спортсмены провели на корте 3 часа 6 минут. Алькарас ни разу не побеждал в матчах, в которых проигрывал 0-2 по сетам.

6-я ракетка мира Зверев 7 раза подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 7 брейк-пойнтов из 10. На счету 2-й ракетки мира Алькараса 6 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из 5.

В 1/2 финала турнира «Большого шлема» Зверев сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Счет в личных встречах 11-7 в пользу Медведева.

26-летний Зверев во второй раз в карьере вышел в полуфинал Australian Open. Первый был в 2020 году и тогда он проиграл Доминику Тиму.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Александр Зверев (Германия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 2) — 6:1, 6:3, 6:7 (2:7), 6:4