Немецкий теннисист Александр Зверев заявил, что испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович похожи по уровню игры. В четвертьфинале US Open немец проиграл Алькарасу со счетом 3:6, 2:6, 4:6.

«Я играл с Джоковичем в Цинциннати, здесь играл с Карлосом. Мне кажется, с точки зрения уровня игры они очень похожи. Есть что-то, что Новак делает лучше, есть что-то, что Карлос делает лучше. Но сейчас они на голову выше всех остальных. Остальным нужно их догонять. Все просто», — сказал Зверев на пресс-конференции.

В полуфинале US Open Алькарас сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.