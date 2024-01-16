Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 21:00

Алина Корнеева — Беатрис Хаддад Майя: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Трансляция матча Australian Open Хачанов — Ковачевич начнется в 05.00 17 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисистка Алина Корнеева.
Алина Корнеева.
Фото AFP
Telegram Дзен

Российская теннисистка Алина Корнеева сыграет против представительницы Бразилии Беатрис Хаддад Майи в матче второго круга Australian Open 17 января. Игра на территории корта «1573 Арена» в Мельбурне начнется в 05.00 по московскому времени.

В России официально не показывают турниры «Большого шлема», ATP и WTA. Смотреть бесплатно видеотрансляции можно в теннисных группах в соцсети ВКонтакте. «СЭ» на своем сайте проводит онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояний Открытого чемпионата Австралии.

В прямом эфире матчи турнира «Большого шлема» в Австралии также доступны по подписке в сервисе EurosportPlayer.

Ранее, 14 января, 16-летняя Корнеева одержала победу над испанкой Сарой Соррибес Тормо (4:6, 6:3, 6:2) в первом круге Australian Open, а 27-летняя Хаддад Майя оказалась сильнее чешки Линды Фрухвиртовой (6:2, 3:6, 6:2).

Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Теннис
Australian Open
Алина Корнеева
Беатрис Хаддад Майя
0
Читайте также
Александр Большунов выиграл 15-ю гонку подряд на Кубке России
Бутырская объяснила, почему российским тренерам мешали работать на чемпионате Европы по фигурному катанию
К российскому аналогу SWIFT подключилось 20 стран
Система передачи финансовых сообщений ЦБ РФ насчитывает 557 участников из 20 стран
Трепова рассказала о поручениях от куратора с Украины
Полиция Белгорода начала поиски избивавших прохожих подростков
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Мирра Андреева — Онс Жабер: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн
Ольховский считает, что Сафиуллин потерпел очень обидное поражение от Грикспора
Андрей Рублев — Кристофер Юбенкс: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн
Карен Хачанов — Александр Ковачевич: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн
Угадай, кто на фото — теннисистка или актриса?
Australian Open 2024: матчи россиян 17 января — время начала и где смотреть
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Андрей Рублев — Кристофер Юбенкс: смотреть трансляцию матча Australian Open онлайн

Ольховский считает, что Сафиуллин потерпел очень обидное поражение от Грикспора