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Алькарас: «В матче со Зверевым дело дошло до четвертого сета благодаря болельщикам, которые придали мне энергии»

Алина Савинова
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Вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас высказался о вылете с Открытого чемпионата Австралии-2024.

В четвертьфинале турнира испанский теннисист уступил немцу Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6 (7:2), 4:6).

«Вот и все. Я должен совершенствоваться. Мне еще предстоит продолжать над этим работать. Думаю, дело дошло до четвертого сета благодаря болельщикам, которые придали мне энергии. Я был подавлен, совершенно подавлен, и они начали поддерживать меня — это было безумие. Я хочу поблагодарить их за то, что они остались там, верили в меня. Без них я бы, наверное, проиграл в трех сетах. В четвертом сете я показал хорошую игру, но, конечно, это был не мой лучший уровень. Я не воспользовался своим шансом, не смог наладить подачу, и мне было трудно справиться с давлением, которое Зверев оказывал на меня во время моей подачи», — приводит пресс-служба АТР слова Алькараса.

В полуфинале Australian Open Зверев сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым. Матч между ними пройдет 26 января.

Источник: https://www.atptour.com/en/news/alcaraz-australian-open-2024-wednesday-qf-reaction
Теннис
Australian Open
Карлос Алькарас
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