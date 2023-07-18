Алькарас рассказал, что Уилл Смит и Фернандо Алонсо поздравили его с победой на Уимблдоне

Испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, кто из знаменитостей поздравил его с победой на Уимблдоне-2023.

«Каждый раз когда меня поздравлял Рафа, это вызывало особое волнение, потому что он мой кумир. Меня также поздравил Фернандо Алонсо, которым я восхищаюсь. Уилл Смит удивил тем, что тоже поздравил. Мой друг Джимми Батлер... Было много сообщений, которые привели меня в восторг. Среди тех, кто поздравил, было много легенд спорта, артистов... Я видел, что Себастьян Ятра посвятил мне песню и написал: «Это для тебя». Это и правда очень волнительно», — заявил Алькарас.

В финале Уимблдона, который прошел 16 июля, Алькарас в пяти сетах обыграл серба Новака Джоковича. Это вторая победа 20-летнего испанского теннисиста на турнирах «Большого шлема». Первый трофей он завоевал на US Open в 2022 году, одержав победу в финальном матче над норвежцем Каспером Руудом.

Испанец продолжает лидировать в рейтинге АТР. На его счету 9675 очков. Вторую строчку в рейтинге занимает Джокович (8795), третью — россиянин Даниил Медведев (6520).