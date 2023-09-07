Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым в матче четвертьфинала US Open-2023 в ночь на 7 сентября, в четверг. Их встреча пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 03.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния Открытого чемпионата США Алькарас — Зверев.

Видеотрансляцию матча US Open можно будет смотреть в прямом эфире бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

20-летний Алькарас в 1/8 финала Открытого чемпионата США победил итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:3, 6:4), а 12-я ракетка мира Зверев оказался сильнее итальянца Янника Синнера (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3).

Победитель в мужском одиночном разряде US Open-2023 заработает 3 миллиона долларов.

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