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Алькарас — Зверев: прямая трансляция матча US Open (видео)

Прямая трансляция матча US Open Алькарас — Зверев начнется в 03.30 мск 7 сентября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Теннисист Карлос Алькарас.
Карлос Алькарас.
Фото USA Today Sports
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Первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас сыграет с немецким теннисистом Александром Зверевым в матче четвертьфинала US Open-2023 в ночь на 7 сентября, в четверг. Их встреча пройдет в Нью-Йорке (США), начало — в 03.30 по московскому времени.

«СЭ» на сайте проведет онлайн-трансляцию противостояния Открытого чемпионата США Алькарас — Зверев.

Видеотрансляцию матча US Open можно будет смотреть в прямом эфире бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

20-летний Алькарас в 1/8 финала Открытого чемпионата США победил итальянца Маттео Арнальди (6:3, 6:3, 6:4), а 12-я ракетка мира Зверев оказался сильнее итальянца Янника Синнера (6:4, 3:6, 6:2, 4:6, 6:3).

Победитель в мужском одиночном разряде US Open-2023 заработает 3 миллиона долларов.

US Open: расписание и результаты 6 сентября — битва Рублева и Медведева, Зверев — Алькарас

Теннис
US Open
Александр Зверев (теннис)
Карлос Алькарас
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