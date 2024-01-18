Чесноков — о победе Медведева над Руусувуори: «В течение этого поединка он находил свою игру и в конце концов нашел»

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» победу россиянина Даниила Медведева над финским теннисистом Эмилем Руусувуори (3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0) во втором круге Australian Open-2024.

«Первый сет Медведев сыграл очень слабо. Но здесь такая ситуация психологическая, когда проигрываешь, то ты успокаиваешься. Руусувуори настроился на матч с Медведевым и играл здорово, а Даниил этого не ожидал. Медведев был обескуражен игрой Руусувуори. Потом Медведев успокоился и начал играть. Были просто потрясающие розыгрыши. Что вытворял Руусувуори! Фантастика! Проигрывая 0-2 по сетам, Даниил окончательно успокоился и почувствовал, что где-то матч проигран и стал лучше играть, меньше ошибаться. В решающем сете Руусувуори просто сдох. Если взять игру Медведева в начале матча и в конце, то это просто два разных человека. В течение этого поединка он находил свою игру и в конце концов нашел ее. Я думаю, что следующий матч должен быть для него легче», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В третьем круге турнира «Большого шлема» Медведев сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.