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«Большой шлем»

Сегодня, 10:49

Рублев на тай-брейке пятого сета обыграл Уайлда в первом круге Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
Андрей Рублев.
Фото Reuters
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Российский теннисист Андрей Рублев победил бразильца Тиагу Сейбота Уайлда в первом круге Australian Open-2024.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6). На тай-брейке Рублев проигрывал 1:4. Спортсмены провели на корте 3 часа 42 минуты.

5-я ракетка мира Рублев 21 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 23. На счету 78-й ракетки мира Уайлда 15 эйсов, 6 двойных и 4 реализованных брейк-пойнта из 8.

Во втором круге турнира «Большого шлема» Рублев сыграет с победителем матча Кристофер Юбенкс (США) — Таро Даниэль (Япония).

Центральный корт на&nbsp;Australian Open. Australian Open 2024: основная информация о первом в сезоне турнире «Большого шлема»

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58?910?000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Андрей Рублев (Россия) — Тиагу Сейбот Уайлд (Бразилия) — 7:5, 6:4, 3:6, 4:6, 7:6 (10:6)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/ausopen/2024/1/5/
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
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