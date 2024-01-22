Дмитриева о выходе Медведева в четвертьфинал Australian Open: «Выиграл и хорошо. Но пока на высокий уровень он не вышел»

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева в разговоре с «СЭ» прокомментировала выход Даниила Медведева в четвертьфинал Australian Open после победы над Нуну Боржешом четвертом круге. Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1.

«Игра оставила странное впечатление. Если смотреть статистику, у Дани чисто выигранных мячей 34 и столько же невынужденных ошибок. Он сводил на нет свои действия. Ничья вообще говорит о среднем уровне игры. Но у его соперника ошибок было в два раза больше. Даня строил непробиваемую стену и пользовался провалами соперника. Это его стиль. Выиграл и хорошо. Но пока на высокий уровень он не вышел», — сказала Дмитриева в разговоре с корреспондентом «СЭ» Софьей Грецкой.

Медведев вышел в четвертый в карьере четвертьфинал Australian Open. Следующим соперником россиянина станет поляк Хуберт Хуркач.