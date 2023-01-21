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Australian Open, женщины: Грачева — Плишкова, Линетт — Александрова и другие матчи

Галина Глазко
Екатерина Александрова.
Фото Global Look Press
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Расписание и результаты матчей третьего круга Australian Open 2023 в женском одиночном разряде в субботу, 21 января.

Открытый чемпионат Австралии-2023
Женщины, одиночный разряд. Третий круг

Варвара Грачева (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия) — 03.00 (по московскому времени)

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Донна Векич (Хорватия) — 03.00

Камила Джорджи (Италия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 04.30

Чжан Шуай (Китай) — Кэти Волынец (США) — 05.00

Арина Соболенко (Белоруссия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 06.30

Линда Фрухвиртова (Чехия) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 06.30

Лаура Зигемунд (Германия) — Каролин Гарсия (Франция) — 11.00

Магда Линетт (Польша) — Екатерина Александрова (Россия) — 13.00

*время начала матчей может быть изменено

Расписание и все результаты Australian Open 2023 здесь

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