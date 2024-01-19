Australian Open — расписание и результаты 20 января: Блинкова — Паолини, Калинская — Стивенс

Расписание и результаты матчей Открытого чемпионата Австралии-2024 20 января.

20 января свои матчи в Мельбурне проведут россиянки Анна Блинкова, Анна Калинская, а также польская теннисистка Ига Свентек, белоруска Виктория Азаренко и другие.

Начало игрового дня — в 03.00 по московскому времени.

20 января

Анна Калинская (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 03.00

Эмма Наварро (США) — Даяна Ястремская (Украина) — 03.00

Чжэн Циньвэнь (Китай) — Ван Яфань (Китай) — 04.00

Осеан Доден (Франция) — Клара Бюрель (Франция) — 04.30

Анна Блинкова (Россия) — Ясмин Паолини (Италия) — 04.30

Елена Остапенко (Латвия) — Виктория Азаренко (Белоруссия) — 06.00

Ига Свентек (Польша) — Линда Носкова (Чехия) — 11.00

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария) — 13.00

* Время начала матчей предварительное.

Расписание и все результаты Australian Open-2024