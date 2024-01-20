Медведев надеется показать свою лучшую игру в матче с Боргесом

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча с португальцем Нуну Боржешем в четвертом круге Australian Open-2024.

В третьем круге 59-я ракетка мира Боржеш обыграл болгарина Григора Димитрова (13-й в мире) — 6:7 (3:7), 6:4, 6:2, 7:6 (8:6), а россиянин в трех сетах победил канадца Феликса Оже-Альяссима (6:3, 6:4, 6:3).

«Боржеш только появился в туре, я видел один его матч пару лет назад. Сегодня видел его первый сет, он хорошо играл. И победил Григора, который был в огне, это большое достижение. Жду нашего матча, надеюсь, покажу свой лучший уровень», — сказал Медведев на пресс-конференции.

Матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии между Медведевым и Боржешем и состоится 22 января (предварительное время начала встречи — 03.00 Мск).