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«Большой шлем»

Сегодня, 10:56

Андрееску: «Хочу поговорить с «Большой тройкой», чтобы узнать, как они выигрывают «Большой шлем»

Виталий Косик
Корреспондент
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Канадская теннисистка Бьянка Андрееску заявила, что хочет поговорить с теннисистами «Большой тройки», чтобы узнать, как выиграть «Большой шлем».

«Конечно, у меня были ожидания от собственных выступлений на этом турнире. Когда я думаю о турнирах «Большого шлема», я задаюсь вопросом, почему не могу постоянно их выигрывать. Думаю, с таким вопросом сталкиваются многие теннисисты, кроме разве что Джоковича, Федерера и Надаля. Я надеюсь, однажды поговорить об этом с кем-то из «Большой тройки», чтобы узнать, как они это делают. Хочу поговорить с Сереной Уильямс об этом, потому что она невероятна. Но думаю, что секрет кроется в вере в себя, правильной подготовке и самоотверженности на корте», — сказала Андрееску на пресс-конференции.

В третьем круге «Ролан Гаррос» канадская спортсменка уступила украинке Лесе Цуренко.

Теннис
Roland Garros
Бьянка Андрееску
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