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Сегодня, 17:46

Чесноков назвал причины поражения Рублева в четвертьфинале Australian Open

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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал «СЭ» поражение Андрея Рублева от Янника Синнера (4:6, 6:7 (5:7), 3:6) в четвертьфинальном матче Australian Open.

«Жалко Рублева. Я считаю, у него не было той нужной свежести. Он не восстановился к этому матчу после марафона. Скажем так, даже если бы он выиграл второй сет у Синнера, что было бы дальше? В любом случае была хорошая игра, интересный теннис. Синнер доказал, что у него есть амбиции на титул. И этот фундамент, который сделал Рублев в начале года, поможет ему претендовать на что-то хорошее и интересное на протяжении всего года», — сказал Чесноков корреспонденту «СЭ» Софье Грецкой.

Рублев в 10-й раз не смог выйти в полуфинал турнира «Большого шлема».

В 1/2 финала Australian Open Синнер сыграет с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Australian Open
Андрей Рублев
Андрей Чесноков
Янник Синнер
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