Чесноков ответил на вопрос о спорах России и Казахстана по поводу Рыбакиной

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков рассказал о совместной работе с Еленой Рыбакиной, а также высказался по поводу вклада России и Казахстана в ее карьеру.

«В этом вопросе очень много нюансов. Я немного с ней успел поработать. Она начинала в «Спартаке» у Евгении Куликовской. То, что я видел, в моем присутствии — все деньги, что были у родителей, они вкладывали в свою дочь. Может, она тренировалась в России, но деньги, которые в нее вкладывали, были или человека, спонсора, который ей чуть-чуть помогал, или людей, которые верили в нее. Если сейчас посмотреть, кто она — россиянка или она больше из Казахстана? На сегодняшний день она из Казахстана. Она была россиянкой, поменяла гражданство. Играет под флагом Казахстана, показывает невероятные результаты. Так получилось», — приводит слова Чеснокова Vprognoze.ru.

Он также рассказал, что начал работать с Рыбакиной, когда она была в районе 600-го места в мире.

«Я пришел на Кубок Кремля и увидел, как она проходит квалификацию. Тогда я увидел игрока, который потенциально будет играть. Была бы она россиянкой или австралийской — игрок тогда уже был потенциально гениальный. Я еще тогда говорил об этом, еще 4-5 лет назад, когда мы немного работали вместе. Эти разговоры про то, была бы она в России. Сейчас она играет так, как игрок не то что десятки мира, а топ-3. Потенциально это игрок, который может выиграть все турниры «Большого шлема», — добавил Чесноков.

В финале Открытого чемпионата Австралии Рыбакина встретится с Ариной Соболенко из Белоруссии.