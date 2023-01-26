Полиция отпустила задержанных на Australian Open сербов с флагами России, не выдвинув обвинений

Австралийская полиция отпустила задержанных на Australian Open-2023 четырех сербов с флагами России, сообщает РИА «Новости».

«Нас окружили со всех сторон 30-40 полицейских, — цитирует издание одного из задержанных Слободана Сибича. — Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и несколько часов спустя отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра, но потом его тоже отпустили, поскольку полиция не смогла выдвинуть против него обвинения».

Также Сибич заявил, что он и другие задержанные не нарушили никаких законов и полиции пришлось отпустить их на свободу.

«Нарушены наши демократические права. Мы — сербы, которые любят наших братьев и сестер. Мы пришли на этот матч для поддержки обоих наших братьев — Джоковича и Рублева — и справедливо поднимать флаги обеих сторон», — пояснил Сибич.

Ранее Федерация тенниса Австралии запретила проносить на трибуны российский и белорусский флаги. Однако болельщики после матча между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублевым (6:1, 6:2, 6:4) держали флаг с портретом президента России Владимира Путина, флаг ДНР, а на некоторых были надеты майки с буквой Z.

Australian Open проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет 51 миллион долларов.