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«Большой шлем»

Сегодня, 17:16

Чесноков уверен, что Джокович может превзойти свой рекорд по победам на турнирах «Большого шлема»

Алина Савинова
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Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков считает, что сербский теннисист Новак Джокович может превзойти свой рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема».

«Потрясающий был финал, я очень хотел, чтобы Рууд выиграл хотя бы один сет, но у него не получилось. Качество игры было потрясающим, Джокович играл на пределе своих возможностей. Если бы он один или два мяча проиграл в определенный момент, то матч мог бы сложиться в пользу Рууда. Выиграть 23 турнира «Большого шлема» — это что-то нереальное. Когда спортсмен выигрывает хотя бы один, это уже феноменально, а здесь 23 победы. Я думаю, он может побить этот рекорд и пойти дальше, он сейчас находится в отличной физической форме, у него очень хорошие шансы», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

В финале «Ролан Гаррос» Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда и в 23-й раз выиграл турнир «Большого шлема», установив рекорд в мужском одиночном разряде. Всего на счету сербского теннисиста 94 победы на турнирах АТР в одиночном разряде и одна — в парном.

Источник: https://tass.ru/sport/17988649
Теннис
Roland Garros
Андрей Чесноков
Новак Джокович
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