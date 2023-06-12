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Сегодня, 18:02

Тарпищев «Вроде, все складывается, чтобы мы поехали на Уимблдон»

Алина Савинова
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Глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах россиян выступить на Уимблдоне-2023.

«Вроде, все складывается, чтобы мы поехали», — приводит «КР Спорт» слова Тарпищева.

Также он оценил перспективы российского теннисиста Даниила Медведева на этом турнире.

«Вопрос жеребьевки важен. Трава тоже не наше покрытие. Мы лучше на харде играем. Трава хоть сейчас и медленная, не такая, как раньше, но все равно работа ног другая. Там и обувь другая, с пупырышками. И на траве получается мертвая остановка. Там не подкатываешься, как на земле. Поэтому есть вопросы», — добавил глава ФТР.

Уимблдон будет проходить с 3 по 16 июля. В прошлом году россиянам и белорусам запретили выступать на турнирах в Великобритании. В марте 2023-го организаторы Уимблдона приняли решение допустить теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Источник: https://www.kp.ru/sports/tennis/shamil-tarpishhev-vrode-vse-skladyvaetsya-chtoby-my-poehali-na-uimbldon/
Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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